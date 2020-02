Robos y vandalismo en Complejo Pichuco Saavedra

Comentarios:

Raúl »

Hay policía en La Cruz?

Responder a este comentario »» Carlos m »

La cruz tierra de nadie, los chorros patrones en los barrios,la polisia bien grasias

Responder a este comentario »» Teresa »

Es una barbaridad la polisia no esiste vasa denunciar y siempre provlema, no hay lus, no ay papel, no esta el jefe

Responder a este comentario »» Cacho Bal »

Yyy??? Que pasa con la INTELIGENCIA policial, ?? O no la dejan actuar por comodidad de los señores jefes. Todo el pueblo saben quienes son o por lo menos dan alguna informacion que puede ser ùtil, todos colaboramos tirando datos precisos, . Toman en cuenta?? O hacemos vista gorda y oido gordo?? Que pasa?? Para el lado de la cancha llega la tardecita u se escucha en casi todo el pueblo semejante kilombo de motos, los vecinos se quejan y nadie da bola, unos culos sucios con cara de ,pesados, que?? Lo tienen miedo?? DEJEN DE JODER PUES Y ACTUEMOS DE UNA VEZ POR TODAS O SINO ENTRE POCO TODO EL PUEBLO SERAN VÌCTIMAS DE ESTOS SIN CONTROL, Y CUANDO UN VECINO HARTO DE TANTA PREPOTENCIA DE ESTOS DELINCUENTES ,VA HACER CAGAR A UNO O A VARIOS , Y DESPUES SÌ, VENDRAN LAS INOCENTES CARAS DE ESTÙPIDOS DEFENDIENDO Y HACERLE ENCANAR AL QIE SE DEFENDIO O RECLAMO A ESTOS INSERVIBLES PORQUE APARTE DE LOS QUE SON , VAN APROVECHAR ESA SITUACION " DE MENORES" PARA PEDIR REMUNERACION ECONÒMICA Y LAMENTABLENTE ESTA JUSTICIA ESTA A FAVOR DE LOS VÀNDOLOS E INISCREPULOSOS MALCRIADOS

Responder a este comentario »» Escribir un comentario »







comentario