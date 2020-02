Atropellaron a un Oso Melero o TamanduÃ¡

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Jornada de reunión familiar con las tensiones que esto genera. Se más que precavido y moderado con tus comentarios. Deberás tomar esa determinación que tanto has estado postergando en la pareja. No existe otra alternativa. No te permitas flaquear estando tan cerca de un merecido descanso. Da todo de ti para concluir tus responsabilidades.Sugerencia: No dejes que la timidez te prive de experimentar lo excitante de la conquista. Aprovecha cada oportunidad que tengas para sentir el sabor del éxito.