SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

No hay forma de que digas las palabras erradas si hablas con el corazón. Tu consejo será clave para tus seres queridos. Jornada más que propicia para la conquista. No dudes en sentirte confiado y tomar los riesgos necesarios. No te permitas retrasarte en relación a tus pares laborales a nivel de conocimientos y habilidades o lo pagarás caro.Sugerencia: No dejes que el miedo a ser lastimado coarte tu capacidad de brindar tu corazón cuando la ocasión así lo requiera. Confía en tus sentimientos.