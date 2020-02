Policía Federal: Abre preinscripción

La Policía Federal Argentina, desde la página oficial, informa que se encuentra abierta la preinscripción para la Escuela de Cadetes y la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal Argentina. Requisitos de Ingreso : • Ser argentino/a nativo/a.

• Poseer estudios secundarios completos o estar cursando el último año del secundario sin adeudar materias de años anteriores.

• Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso. Los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de sus padres o tutores. • Rendir satisfactoriamente la totalidad de los exámenes previstos para el ingreso:

* Psicotécnico.

* Salud.

* Académico.

* Aptitud Física.

* Entrevista Personal. DOCUMENTACION A PRESENTAR

• Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso) DOS (02) fotocopias.

• Imprimir el “Formulario de Preinscripción” con datos de los familiares y convivientes para entregarlo firmado por cada uno de ellos en el espacio correspondiente.

• Partida/Certificado/Acta de Nacimiento (Original y Fotocopia.). Actualizada.

• Certificado/Acta de Defunción de familiares directos de haberlos. (Original y Fotocopia.).

• Título analítico (legalizado) que acredite haber completado los estudios secundarios (Original y Fotocopia.) y copia del libro matriz.; o en su caso un certificado expedido por el establecimiento de educación secundaria, en el que se deje constancia que el postulante no adeuda materias a la fecha de su presentación, salvo las que este cursando.

• En caso de prestar o haber prestado Servicios en alguna Fuerza de Seguridad o Militar, se deberá presentar certificado en el cual conste fecha de ingreso, egreso, concepto y motivo de la baja.

• Comprobante de CUIT o CUIL, tramitar en ANSES o bajar por Internet (no recortar).

• Licencia de Conducir de poseer (Original y Fotocopia.).

• DOS (02) Fotografías color (4x4) de frente y fondo blanco (Masculino de saco y corbata, rasurado y cabello corto, Femenino vestimenta acorde).

• DOS (02) Fotografías color (13x18), de cuerpo entero, de frente y fondo blanco, en sobre blanco (Masculino de saco y corbata, rasurado y cabello corto, Femenino camisa manga corta, pollera a altura de la rodilla y zapatos).

• Foto de frente del domicilio particular con la numeración visible en tamaño 10 x 15 horizontales. DOS (02) fotos del interior del domicilio (una del dormitorio del postulante y otra del comedor) y DOS (02) fotos de ambas esquinas de la vivienda (entiéndase que en la foto deberá visualizarse toda la cuadra del domicilio particular incluyendo la vivienda, hasta cada esquina) Todas las fotografías deberán realizarse en papel fotográfico.

• Certificado de domicilio expedido por la autoridad competente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo extiende la Comisaría Vecinal correspondiente y en la Provincia de Buenos Aires el Registro Civil.

• Aportar datos de (02) DOS vecinos: Apellido y Nombre, DNI, Dirección, Localidad y Nacionalidad.

IMPORTANTE: Los Postulantes que cumplan 18 años en el año de inscripción, deberán tramitar el Certificado de Reincidencia. • Si el grupo familiar y el postulante tienen dirección de residencia en el interior del país o en la Provincia de Buenos Aires a más de 60 KM de la Capital Federal, deberá además tramitar el certificado de antecedentes policiales provinciales, el cual solicitaran en la Comisaría de la provincia donde residan. Aprobadas las exigencias de capacitación en la Escuela de SUBOFICIALES Y AGENTES, egresan con el grado de AGENTE. En ningún caso la incorporación del personal implica la asignación de un destino de revista en el lugar de residencia del postulado ni en sus proximidades, hallándose sujeto a lo que disponga la JEFATURA de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA de acuerdo con las necesidades operativas. NFORMES División INCORPORACIONES

Av. Juan de Garay 520 . C1153ABQ . CABA

lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas.-



(54) 11 4362.3590 | (54) 11 4362.0056 | (54) 11 4362.7083

incorporaciones@policiafederal.gov.ar





