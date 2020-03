Leyenda del Camalote

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Lograrás dejar detrás las presiones y disgustos continuos producto de grandes exigencias a nivel laboral. Disfrútalo. Vivirás momentos de tensión durante la jornada de hoy cuando ciertas acciones tuyas del pasado salgan a la luz. No hay ninguna alternativa posible para alcanzar el éxito que no sea a través del trabajo y dedicación. No busques milagros.Sugerencia: El tiempo representa uno de tus más preciados bienes. No seas descuidado en la forma en la que lo administras. Organízate cuidadosamente.