CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Sufrirás una serie de contratiempos en e ambiente laboral debido a ineficiencias e incompetencias de tus pares laborales. No te escondas detrás de una pared de soberbia para evitar afrontar tu realidad amorosa. Acepta que tienes un problema. Hoy deberás probar que eres capaz de jugar en equipo en tu trabajo. Deberás dejar de lado viejas costumbres.Sugerencia: Los errores del pasados debes procurar dejarlos detrás. No gastes energías en pensar como hubiera sido el no cometerlos. Vive tu presente.