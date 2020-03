Este miércoles, horas antes de la reunión de los gremios docentes con el Gobierno, en la que se definió un salario mínimo de $ 23.000 para el mes de marzo, la titular de CTERA, Sonia Alesso, advirtió que habrá “conflictos provinciales”.



Es que más alla del nuevo piso establecido, en el escenario actual de la educación hay fuertes diferencias entre provincias. Y hay distritos en los que el piso no se cumple.

Alesso puso en foco justamente la desigualdad de sueldos entre provincias. "Hoy el piso salarial hoy es $ 20.250, pero no lo pueden pagar todas las provincias”, dijo la representante del gremio nacional docente más numeroso en una entrevista con El Destape radio. Y lo detalló: “La diferencia entre las provincias donde más ganan y menos ganan es $ 13.000. Aspiramos a que no haya docentes bajo la línea de pobreza. Sabemos que no se puede lograr de un día para el otro". Pero según un estudio informado a Clarín desde el Instituto "Marina Vilte" de CTERA ,esa diferencia puede ser aún mayor y superar los $ 17.000. Es decir, que el mínimo de La Pampa ($ 35.423,31) casi duplica al de San Juan ($ 17.906,81).



El informe tomó como referencia el salario neto del mes de enero, para el cargo de maestro de grado en una escuela primaria.



La Pampa, Neuquén y Santa Fe son las provincias con los salarios docentes más altos de Argentina. En tanto, San Juan, Chaco y Jujuy tienen los salarios más bajos para los maestros del país.



Los últimos datos oficiales publicados en abril de 2019 por el Ministerio de Educación de la Nación llegan hasta diciembre de 2018.



Según los datos del informados por el gremio docente, en Buenos Aires el mínimo corresponde a $ 26.413 y en la Ciudad de Buenos Aires, $ 29.006. Por otra parte, en Córdoba reciben una remuneración de $ 31.116, en Entre Ríos, $ 23.655, en Santa Fe $ 33.455, en Jujuy $ 19.860, en La Rioja $ 20.250 y en Salta $ 20.635.

En Tucuman, $ 28.406; en Chaco, $ 18.321; en Corrientes, $ 25.042; en Formosa, $ 20.500; Misiones $ 20.250; Mendoza $ 22.987; San Juan, $ 17.906; San Luis, $ 32.839; Chubut $ 32.009; La Pampa $ 35.423; Neuquén $ 34.500; Rio Negro $ 31.115; Santa Cruz $ 24.000, Tierra del Fuego $ 25.000. En el encuentro de este miércoles a la tarde, en el Palacio Sarmiento, Alesso esperaba que se allane el camino al acuerdo, discutiendo tres elementos que se unen: "levantar el piso, el fondo compensador de desigualdades salariales que va a las provincias más pobres, y el FONIL (Fondo Nacional de Incentivo Docente)".









