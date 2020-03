ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Deberás replantearte ciertas actitudes con las que estás enfrentando tu vida. Deberás tomar determinaciones vitales. Finalmente lograrás vivir un romance de ensueño con la persona indicada. Disfruta esta etapa de tu vida a pleno. No permitas que tus prejuicios afecten tu criterio para tratar a tus subordinados en el ámbito laboral. Busca equidad.Sugerencia: No dejes de lado actividades que amas solo porque tu entorno no este de acuerdo con ellas. Siempre y cuando éstas no representen un daño a tu salud.