Definen fechas de pago a la Administración Pública Provincial

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

A tus compañeros de trabajo les gusta las bromas, si te unes a ellos terminarás quedando mal ante a una persona que estimas mucho. Ustedes tienen muy buena química y su relación está signada por la pasión, pero a la larga terminará por extinguirse. Elegir un camino que supone cambios es normal que genere inseguridad. Pero no temas, estás en la senda correcta.Sugerencia: Siempre has hecho gala de tu discreción, sin embargo entre lo que dices y lo que haces hay una gran diferencia. No muestres lo que no eres.