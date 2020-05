Cochería Acuña: Informa fallecimiento de Neris Santana

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Día de tentaciones profundas y remembranzas del pasado. Manéjate con cuidado en las decisiones que tomes hoy. No dejes que menesteres materiales afecten los sentimientos de la pareja. El materialismo no tiene cabida en el amor. Día excelente para todo tipo de tramites burocráticos o de papeleo. Intenta terminar con todo el día de hoy.Sugerencia: Que tu pulso no tiemble para darle una ayuda a aquellos seres más queridos para ti. Recuerda que toda buena acción es inherentemente complicada.