En el Puerto local el río supera la bajante histórica del año 1963

El Río Uruguay atraviesa una de sus bajantes más pronunciadas de las que se tenga memoria. El panorama no es alentador la escasas lluvias son muy tenues que no alcanzan para llevar al río a su nivel normal. En la escala de medición del Puerto de nuestra ciudad, la primera marca baja que se tiene más cercana fue en el año 1963, cuando el río llegó a estar en 0,04 m de altura; que hasta la fecha era la marca histórica de la mayor bajante que se tiene registro. Cabe señalar que el Río Uruguay, en el Puerto de nuestra ciudad en la fecha registró una altura de 0,02 m. en bajante, y se espera que continúe descendiendo en forma leve siempre y cuando se mantengan las condiciones hidrometeorológicas. Los especialistas indican que no se espera un repunte significativo para las próximas semanas y que el descenso podría ser todavía más pronunciado, si bien, en las últimas horas en algunas partes del norte de la cuenca se observó una leve baja en el caudal. En algunos sectores del Río Uruguay en territorio brasileño la bajante es extremada ya que se puede pasar de a pié el mismo, lo que ocasionará sin dudas graves problemas en distintas poblaciones ribereñas que se abastecen de agua del río para su consumo, ya en territorio Argentino tales como Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros. Es una hecho inédito y seguramente las imágenes quedaran grabadas en la memoria de la gente. Sumado a las consecuencias de la cuarentena, este fenómeno extraordinario tiene un fuerte impacto productivo y ambiental, puesto que afecta la navegabilidado; repercute en la conectividad entre las islas y otros territorios; afecta a la pesca comercial y artesanal de productores familiares, altera la biodiversidad de nuestro humedal y produce desprendimientos de suelo.





