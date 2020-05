Cabina de Sanatización en el acceso de la ciudad

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

No te permitas caer en la violencia física para resolver ciertos altercados que te tocará experimentar en tu entorno social. Jornada especial para la conquista. Contarás con todos tus encantos a flor de piel y usarás muy bien tus armas de seducción. No olvides los favores recibidos por parte de amigos del entorno laboral. Devuélvelos con creces cuando tengas la oportunidad.Sugerencia: Toda pareja debe pasar una temporada difícil en algún momento, no hay nada de raro en ello. Lo importante es saber valorar esa persona a nuestro lado.