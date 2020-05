Alvear: Activó protocolo por Covid-19

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Descubrirás, con pesar, que has estado desperdiciando tu tiempo en ciertos proyectos personales. Que esto no te deprima. Poco a poco se comenzarán a resolver ciertas cuestiones que acosaban a la relación. Se acercan mejores días. Lo difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerte en ella. Reevalúa con detalle tus conductas laborales.Sugerencia: No dejes que las apariencias desvíen tu atención de las características fundamentales de una persona. Se muy cauteloso al emitir juicio alguno.