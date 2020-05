Reunión de Comité de Crisis, autoriza nuevas actividades

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Día excelente a nivel económico y laboral. Lograrás entender el porqué de miedos irracionales que te afectan desde hace tiempo. Encontrarás consuelo para tu corazón roto en el seno de amigos cercanos. Parte importante de aprender es equivocarse. El mercado es intrínsecamente variable. Por ello no te desanimes si tus inversiones no van como esperas.Sugerencia: Recuerda que un amigo que te traiciona, raras veces cambia. Existen personas que no se merecen segundas oportunidades.