Bolsones Probienestar: PAMI pagará una suma fija a jubilados que recibían bolsones

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Caerás en cuenta de que te es imposible no depender de aquellos que te rodean en la vida. Deberás pedir auxilio. No hay nada de fuerte o temerario en una persona sin sentimientos. Busca traer el amor a tu vida o te arrepentirás más adelante. Deberás dar lugar a ciertos cambios si pretendes aspirar a mejores cargos en tu lugar de trabajo. Empieza por ti mismo.Sugerencia: Renunciarás a actividades debido a insuficiencias horarias. Surgirán nuevos compromisos que no podrás dejar de atender. Delega responsabilidades.