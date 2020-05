Escuela Agrotécnica Malfussi celebra sus 30° Aniversario

El rector de la Escuela Agrotécnica Malfussi, Prof. Hugo Arriola, manifestó que están contentos por el 30ª aniversario de la escuela .

"Hace exactamente 30 años comenzaba a funcionar la Escuela Agrotécnica José María Malfussi en la escuelita primaria numero 124 del antes mencionado paraje. Allí se iniciaba con pocos recursos, pero con mucha esperanza".

"El 14 de Mayo de 1.990 nacía en Pancho Cué la Escuela Agrotécnica José María Malfussi. Fecha que quedará marcada para siempre por sus fundadores. Rector: Montiel, Carlos. Secretario y Profesor Meneses, Manuel".

"Actualmente estamos con clases virtuales, como no podemos hacer acto todos los saludos y videos se están compartiendo en las redes sociales de la escuela. Hay Promociones que se unieron y armaron un solo video otros lo hicieron solos pero la verdad que reconforta el alma", asegura. Confirmó que avanza en un 70% las obras de tres aulas nuevas y renovación total del techo.



Consultado sobre el problema de conectividad Arriola dijo que "si están cerca les llevan los apuntes impresos. Los Internados no son de la localidad en esos casos que son 20 de la zona de Paso de los Libres, La Cruz, Santo Tome y Virasoro. A eso se suman los locales, un total de 300 alumnos".



"Los alumnos entregan en término, los chicos cumplen y en esto hay que resaltar el interés que demuestran los tutores . Ahora viene el cierre de trimestre y en el caso de las evaluaciones esperaremos directivas".



"Este año con el aniversario de la ciudad, el señor Gobernador anunció tres aulas nuevas y las están construyendo. Esa obra no paró durante la cuarentena porque al estar en las afueras del pueblo nos vino bien. Ayer estuve y el contratista me dice que están para cambiar todo el techo de la escuela. Ahí nos faltaría amoblamiento de las tres aulas pero vamos yendo bien con el mantenimiento", resaltó.

Hoy la escuela cuenta con estos profesionales que a diario asumen con compromiso, responsabilidad y educación su labor:



Rector: Arriola, Hugo.

Secretaria: Rosales, Liliana.

Auxiliar Administrativo: Saintotte, Guillermo.

Bibliotecaria: Riquelme, Carina.

Preceptor: Semhan, Ramón.

Preceptores de Internado: Lezcano, Raquel.

Retamero, Luís. Monzón, Norma. Bessone, Patricio.



Profesores: Riquelme, Karina. Montiel, Carlos. Correa Venquiarrutti, María Elena. Toledo, Juan Ángel. Wayer, Lucía. Toledo, Mauricio. Sussini, Alicia. Mombaj, Ireneo. Gamarra, Noemi. Matiauda, Néstor. Grossi, Patricia. Almirón, Federico. Ferreyra, Carolina. Pedelhez, Arturo. Silva, Ivana. Pereyra, Jorge. Sanabria, Adriana. Salvarredy, Carlos. Rodriguez Daiana, Álvarez, Aldo. Palacios, Gisela. Álvarez, Roberto. Rovira, Roxana. Araujo, Rodrigo. González, Carina. Surt, Oscar. González, Carolina. Casarino Martins, Ricardo. González, Jéssica. González, Carolina. Cano, Ricardo. Cuña, Marina. Lazcano, Ramón Darío. Morand, Mariana. Kannemann, Juan Enrique. Lemos, María Rosa. Kannemann Oscar. Ortíz, María Silvia. Miño, Sergio Adrián. Ortíz, Mónica. Báez, Silvina. Eliana Sheman

Ordenanzas Juan Casco. Ariel Leguizamon

Técnicos en Organización, Gestión Vegetal y Animal

Técnicos: Báez, Hernán. Fernández, Mirian. Báez, Silvina. Retamero, Luís. Terré, Marcos. Surt, Oscar. Toledo, Mauricio. Toledo, Juan Ángel. Arriola, Hugo. Romero, Roxana. Álvarez, Aldo.

Técnicos Auxiliares: Lima, Jorge. Galeano, Mario. Retamero, Darío. Meneses, Oscar. Enriquez, Martín.

Técnicos en Mecanización Agropecuaria

Técnicos: Pereyra, Jorge. Pedelhez, Arturo. Almirón, Federico. Báez, Hernán. Retamero, Luís. Toledo, Mauricio.

O.I.A.G: (Operador de Informática de Administración y Gestión) Elizalde, Juan Manuel. Mombaj, Ireneo. Rodriguez, Daiana.



Profesores: . Toledo Juan Angel. Garat, Jaime, Salemi Héctor, Nanci Brondani, Carrillo María Delia. Lima, Jorge. Lima, Oscar. Durán, Graciela. Nuñez Gladys. Leckie, Ritchie. Alicia Susini. Azucena Romero. María Silvia Ortiz, Raquel. Pereyra. María Teresa Montiel. Ingeniero Claudio Nadal. Victoria Segovia. Mario Galeano. Analía Segovia. Mabel Borba, Carina González. Hugo Arriola.

Personal de Maestranza: Hirdes, Luís. Cocinero Miguel Ángel Velasco

