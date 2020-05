18 al 25 mayo uso restringido de Cajeros Banco Corrientes

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

El calendario pasa día tras día velozmente, piensa cómo hacerlo más placentero y fructífero. Haciendo el bien, es una de las maneras. La comunicación no será demasiado buena con tu pareja y tendrás que fijar mucho tu atención para no cometer errores. Un desbordante dinamismo productivo promoverá ascensos y mejorará el nivel de vida y de trabajo.Sugerencia: Deja que las cosas tomen su ritmo natural. Si intentas apresurarlas no podrás manejar la ansiedad que te caracteriza, mantén la calma.