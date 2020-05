Prevención contra el dengue: fumigación, corte de pasto y descacharreo

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Te será imposible poder valerte solo en ciertos proyectos en los que te has involucrado. Vence tu orgullo y solicita ayuda. Día propicio para reconciliaciones y acercamientos en la pareja. Aprovecha para disfrutar buenos momentos con ella. El entorno laboral no es lugar para iniciar cualquier tipo de romance pasajero. Se cuidadoso con las relaciones que entablas.Sugerencia: La única manera de lograr llevar a cabo grandes tareas es mediante el trabajo dedicado diario. No lograrás grandes cosas en poco tiempo. Disciplínate.