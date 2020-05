Shows online para Jubilados

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

No te permitas caer en viejas trampas de tu mente. Recuerda las miserias que ciertos caminos en tu vida te han traído. Toma la nueva relación en la que te has embarcando con pinzas. No te entregues completamente, procura conocer mejor a tu pareja. No podrás soportar otra semana de tanta exigencia como la ultima. Deberás buscar otra forma de organizarte.Sugerencia: Mantén separados tu trabajo y tu vida personal y te evitarás grandes problemas y desengaños. Asegúrate de marcar notablemente los limites.