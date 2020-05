Gobernador Valdés, da un paso más en la flexibilización de la cuarentena

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

No puedes permitirte permanecer sumergido en ciertos momentos tormentosos de tu vida. Busca apoyo en amigos. El día de hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados. Vivirás cambios no muy placenteros a nivel laboral en el día de hoy. No te dejes llevar por el negativismo.Sugerencia: Es importante que te mantengas en constante estado de aprendizaje. Procura que tu mente este en constante actividad y desarrollo.