Los gimnasios deberán cumplir con 14 medidas sanitarias

Corrientes vuelve a ser pionera como lo fue en la apertura del shopping en plena cuarentena. Ahora desde el próximo lunes, habilitará los gimnasios con un estricto protocolo. Hubo capacitaciones. “Deberán cumplir con 14 medidas sanitarias”, dijo el gobernador Gustavo Valdés. El mandatario puso de relieve que se habilitarán la actividades en los gimnasios a partir del 1º de junio y para ello la Secretaría de Deportes, junto con los municipios, seguirán un protocolo completo para que se capacite a todo el personal, y se informe a las personas sobre cómo será el procedimiento. La forma y modo estarán determinadas por las comunas. En este sentido, Valdés resaltó que existen 14 medidas sanitarias que deberán ser cumplidas, como por ejemplo “la higiene personal, la desinfección de los lugares, la ventilación de los mismos” y “la utilización de barbijos sin excepción, incluyendo a los entrenadores”. Además, apuntó que “esta es una de las áreas más conflictivas que estamos habilitando en la fase 5”, y advirtió que “de no tener resultados favorables, se revertirá la aprobación del uso de los gimnasios”. Medidas sanitarias * La habilitación deberá ser aprobada por los intendentes, * Deberá cumplir medidas de protocolo que establezcan los comités de crisis locales, * El 31 de mayo deberán presentar sus protocolos de desinfección e higiene, * Será obligatorio el uso de barbijo o tapaboca, y el personal deberá usar máscaras de acetato, * Usar toallas individuales y contar con alcohol en gel o solución desinfectante alcohólica, * Guardar distabcia de un mínimo de tres metros cuadrados por persona, * En los lugares de atención al público deberán instalarse divisorias de vidrio, PVC o acrílico, * Los mayores de 60 años deberán tener turnos exclusivos, * Horario de atención entre las 7 y las 23, con turnos de 1 hora a 1,15 horas, con intervalos de desinfección, * No estarán habilitados los vestuarios ni duchas, * Deberán exhibir cartelería informativa sobre el covid-19, * Ante caso sospechoso, hisopado o positivo, se cerrará por 15 días y será obligatorio proveer al Comité de Crisis el listado de alumnos, * Los alumnos deberán firmar una declaración jurada de no tener síntomas de covid-19. Protocolo de los gimnasios * Cada socio debe guardar distancia de 2 metros cuadrados, * Turnos de 45 minutos de clases y 15 de desinfección antes del recambio de alumnos, * Distribución y uso de alcohol en gel en recepción, * Jabón desinfectante en baños, al momento de entrar durante y al finalizar el entrenamiento, * Prohibición de ingreso a personas mayores de 65 años, * Distribución de equipamiento con 2 metros de distancia, * Uso obligatorio de barbijo y otro elemento de protección personal, como también toalla y botella individual, * Uso de atomizadores para higienización de elementos, mancuernas, máquinas después de utilizar o cuando se requiera. Corrientes Hoy





COMPARTIR: Notas Relacionadas Deportes Deportes Deportes