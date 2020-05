Hospital San Antonio Padua recibe un Ecógrafo

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy lograrás dar un avance fundamental en la relación en pareja que estas viviendo. Entenderás lo importante de la confianza. Con tu mochila cargada de emociones, has recorrido un largo camino hasta llegar donde estás. No dejes que el amor siga de largo. No dejes para último las correcciones de tus proyectos a entregar. Procura organizar la forma en la que lo haces.Sugerencia: No acostumbres renunciar cuando sientas presión o vivas complicaciones. No permitas que nada se interponga entre ti y tus metas.