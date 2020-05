Evalúan volver a clases: Sería gradual y antes del receso de invierno

La Ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez, dijo que están evaluando todas las medidas para volver a clases. Dijo que ante esta situación, la vuelta debería ser gradual y analizan que sea antes del receso de julio, aunque todo está en estudio. "Vamos a dialogar con el Gobernador y con el Comité de Crisis para ver como sigue la situación y si todo está dado y el Gobernador de acuerdo, podría ser antes del receso de invierno". En muchas de las jurisdicciones del país se está evaluando el regreso a clases debido a que tienen pocos casos de coronavirus o que la cantidad se ha estancado y no registran contagios nuevos. En este marco, Sudamericana consultó a la ministra de Educación provincial Susana Benítez, sobre si la cartera está analizando la posibilidad de retomar el ciclo lectivo en Corrientes. Cabe recordar que el ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta, celebró la posibilidad del regreso a las aulas, aunque aclaró la importancia de respetar los protocolos para que no se produzca un aumento de casos en las escuelas. La ministra provincial aclaró que se está “trabajando en un regreso gradual”, pero esperarán indicaciones nacionales. “De ser posible y si lo autoriza el Gobernador, (el regreso a clases) podría ser antes del receso” de las vacaciones de invierno, según adelantó a Sudamericana la funcionaria provincial. Sin embargo, aclaró que “no quiero decir nada seguro porque no tenemos fecha probable”, tras lo cual aseguró que “estamos trabajando profundamente para que el regreso sea lo antes posible”.





