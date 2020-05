Concurso de Cuchas Solidarias Mymbá Hory

Es tu oportunidad de poner tu granito de arena... Participa no te quedes afuera. Pueden hacer en grupo. Anotate mandando un mensaje privado a la página de Facebook Mimba Hory con tu nombre y un teléfono... Acompañanos y se parte de una hermosa obra... ✔️Inscripciones: Comunicate con nosotros por mensaje privado vía facebook. ✔️Forma de participar: Construí tu casa, sacale una foto y compartí etiquetando a "Mimba Hory" ✔️Materiales sugeridos: Botellas y bidones de plástico, chapa, tambores de plástico y/o metal, cubiertas de auto o moto, madera, cartón plastificado, etc. ✔️Elección de 1° y 2° premio: la votación se realizará a través de la página de Facebook de "Mimba Hory" según la cantidad de MG que obtenga cada foto etiquetada por los participantes. 👉 Las casitas construidas por los participantes del concurso serán donadas a la Asociación a fin de que puedan cumplir con el objetivo de resguardar tanto a los perros de la calle como también aquellos que vivan con sus dueños pero no tengan un lugar apropiado para refugiarse. ¡¡¡HABRÁ IMPORTANTES PREMIOS PARA LOS GANADORES!!!





