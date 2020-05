Cochería Acuña: Informa fallecimiento de Eduardo C. Nuñez

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Deberás entender que la vida no es un cuento de hadas. No todas las personas obran con buena voluntad. Se más cauto. Las decisiones y acciones de tus últimos días han hecho mella en los sentimientos de tu pareja. Toma cartas en el asunto. Deja tus instintos rebeldes de lado con tus superiores. Tendrás tendencia a entrar en pleitos innecesarios.Sugerencia: No reserves palabras de amor o cariño solo por no parecer débil ante el resto. No hay nada de que avergonzarse a la hora de demostrar sentimientos.