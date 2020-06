VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

El exceso de trabajo y la falta de sueño están causando un cambio en tu temperamento. Intenta descansar un poco más. No permitas que la falta de entendimiento o de dialogo derrumbe tu pareja. Día especial para iniciar conversaciones claves. No confíes en nadie para delegarle tus responsabilidades del día de hoy. Llévalas a cabo tu mismo o postérgalas.Sugerencia: No hay nada de malo en tener sueños e ilusiones. Ellos son los que nos permiten superarnos en la vida cotidiana. Haz tus sueños realidad.