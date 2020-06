Ofertas atractivas para el turista post pandemia.

Tal como viene sucediendo en tiempos de cuarentena, los programas televisivos mantienen entrevistas mediante comunicación on line, así el ministro de Turismo de Corrientes Sebastián Slobayen se refirió a la actual situación que atraviesa el sector. Este contacto se dio con la conductora Gabriela Gusbeth de María Delirio TV, que se emite de lunes a viernes por la señal de T5 Satelital. En primer lugar, el funcionario provincial destacó la cadena de valor del turismo, es importante que todos tomemos conciencia de lo que representa en términos generales y de cómo impacta en generar oportunidades para un territorio (alojamiento, artesanías, transporte, gastronomías, el prestador de servicios de excursiones, etc.). Son muchas actividades que conforman el sector y que en nuestra provincia es claramente estratégico para el Gobierno, y que más allá de ésta situación coyuntural por la pandemia del Coronavirus, donde lo primordial es preservar la salud de los correntinos, "estamos convencidos que gran parte del futuro de nuestra provincia pasa por el turismo", aseveró. Vale mencionar que el sector turístico agrupa 1600 prestadores en Corrientes, generando alrededor de 7 mil empleos directos y éstos a la vez suma 3 o 4 empleos indirectos o inducidos. Entonces tenemos casi 35 mil familias dependiendo directa o indirectamente del turismo. A nivel global por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo plantea que el futuro del trabajo va hacia los servicios, y a su vez este futuro del servicio se encamina hacia el turismo. Uno de cada 6 nuevos empleos vendrá de la mano del turismo, y en una sociedad como la nuestra que tanto requiere generar oportunidades genuinas de trabajo y de desarrollo económico, el turismo pasa a ser un sector preponderante. Al respecto, el titular de Turismo indicó que antes del COVID-19 veníamos creciendo en cuanto a la ocupación de plazas hoteleras, la cantidad de turistas que nos visitaban, el gasto promedio, las inversiones que se venían realizando y esto era solamente la punta del iceberg que podía derivar, tanto para la generación de oportunidades, como para el intercambio con el otro. Nuevos desafíos En otro tramo de la entrevista, el licenciado Slobayen se refirió a este momento en el que se trabaja de manera coordinada con el sector privado en generar las herramientas suficientes que nos permitan poder superar esta etapa tan difícil, qué justamente todas estas experiencias turísticas tienen que estar limitadas. No podemos viajar, trasladarnos de un lugar a otro, estar en contacto con el otro, visitar lugares ni intercambiar experiencias con la gente. Lo cual obliga a redefinir los parámetros del turismo, que está en una etapa de reperfilamiento, se está repensando el turismo a nivel global y en ese sentido Corrientes está con condiciones inmejorables, nuestros productos turísticos más consolidados como la naturaleza con el Iberá, las experiencias de río, gastronómicas y culturales, se ajustan perfectamente para el perfil del turista que va a venir después, para lo cual se está trabajando. Destino seguro, de confianza La conductora del programa televisivo interrogó acerca de dos cuestiones claves para la futura reactivación, la confianza y seguridad. A lo que Slobayen respondió: es el punto en el cual estamos trabajando con todos los prestadores, entendiendo que la recuperación de la confianza viene en dos sentidos, por un lado la del turista en viajar a un lugar y por otro, la del prestador en recibir visitantes. Ese vínculo es que hoy genera mucho temor y es lo que se debe ir reconstruyendo y para ello se está avanzando, en los protocolos de seguridad, higiene y de condiciones para asegurar esta confianza. Días atrás, se presentó el Programa "Turismo somos todos" de apuntalamiento al sector en esta etapa, pero también generando herramientas de cara al futuro. La intención es reposicionar el destino Corrientes anticipando consumos para los turistas que puedan venir de otras provincias y haciéndolo de manera incremental, primero con el turismo de mayor cercanía e ir expandiendo hacia la región, y posteriormente a nivel nacional e internacional. De esta forma, el funcionario explicó en detalles acerca "Turismo somos todos", que no se trata de una cuestión aleatoria, sino que el potencial éxito de la redefinición de la actividad no depende solamente del compromiso de un gobierno o de un prestador en particular, sino de toda una sociedad que tiene que estar convencida de que a través del turismo se puede cambiar la vida de muchas personas. Un dato alentador surge a partir de las encuestas realizadas por la cartera turística provincial donde alrededor del 80% de las personas afirman que al momento de finalizar la cuarentena lo primero que quieren hacer es poder viajar, vivir otras experiencias y recorrer con la familia otros lugares, siempre adaptados a las condiciones de bioseguridad.





