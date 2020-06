Cloacas: continúa extensión de la red en nuestra ciudad

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

No permitas que tus sentimientos afecten la forma en la cual permites que te traten. Asegúrate de marcar los limites. El perdón y la comprensión representan dos factores clave en una relación estable y saludable. Busca desarrollarlos. No cedas ante la presión. Parte importante de un buen cargo laboral es aprender a tratar con las crisis. No desesperes.Sugerencia: Te será difícil aceptar ciertas verdades respecto a tu personalidad aunque sepas que son ciertas. Aprender a escuchar es la clave para madurar.