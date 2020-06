Prefectura secuestra estupefacientes

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

El ritmo de vida desenfrenado y agotante que estas viviendo esta comenzando a hacerse notar, sobre todo en tu trabajo. No todas las parejas pueden ser categorizadas de igual manera. Deberás aprender que cada persona a tu lado es irrepetible. Considera las posibilidades que te serán presentadas hoy para cambiar de trabajo. Recuerda que el que tienes no es seguro.Sugerencia: La sistematización en los errores son un claro indicio de que no estas prestando atención a las lecciones que te enseña la vida. Se más cuidadoso.