El Puente Pexoa fue declarado Monumento histórico y cultural

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Hoy alcanzarás la resignación en ciertos factores que a tu vida sentimental se refieren. No pierdas tus metas de vista. Las actitudes dicen más que las palabras. No caigas en discusiones con tu pareja, solo demuestra tu punto de vista con hechos. Lograrás grandes avances respecto de tu itinerario durante solamente la mañana. La tarde presentará momentos de tranquilidad.Sugerencia: No te dejes llevar por los prejuicios y preconceptos. Aprende que cada persona es única e irrepetible, y por ende imposible de catalogar de antemano.