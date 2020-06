Crecida del Río Uruguay

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Vivirás una jornada extraña en el día de hoy. Todo parecerá complicarse irremediablemente pero se solucionará solo. Comparte con tu pareja un fin de semana reparador. Dedícate solo a demostrarle cuanto la amas. Día propicio para el amor. No conseguirás concretar la venta de ese bien del que te quieres desprender. No te desanimes recibirás una mejor oferta.Sugerencia: Caerás en cuenta de que no tienes que llevar todo el peso de tus problemas en los hombros solitariamente. Aprende a compartirlo con quienes te aman.