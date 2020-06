Pre-inscriben para Soldados Voluntarios del Ejército

Se encuentra abierta la pre-inscripción para Soldados Voluntarios del Ejército Argentino. Por razones de Bioseguridad se realizará por correo electrónico y no hay una fecha estipulada para la inscripción, será cuando pase la cuarentena. La pre-inscripción para Soldados Voluntarios del Ejército Argentino se encuentra abierta para las localidades de Comodoro Rivadavia, Paso de los Libres y Río Gallegos, en fecha a determinar cuando finalice definitivamente la cuarentena El Grupo de Artillería Monte 3 sólo hará la pre-inscripción por correo electrónico por razones de Bioseguridad Los requisitos para realizar el trámite son: -Ser Argentino nativo o por opción -Ser soltero/a con o sin hijos -Tener entre 18 y 24 años de edad -Tener estudios primarios completos -No poseer antecedentes penales -No tener tatuajes visibles El correo electrónico para iniciar el trámite es: incorporaciongamte3@gmail.com Libres te informa





