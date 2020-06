Show en vivo por Facebook Live para los Jubilados...

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

No dejes que las vicisitudes que enfrentes hoy pongan en duda tus confianza en tus cualidades y habilidades. Paciencia. Hoy puede ser un día diferente. No bajes la guardia por que en cualquier momento recibirás el flechazo de cupido. Cuidado. Deberás dejar tu orgullo de lado y recurrir a la asistencia de ciertos pares laborales con los que no tienes buena relación.Sugerencia: Debes aprender a trascender algo tan trivial como las apariencias y buscar mirar el interior de las personas para poder formar una opinión de ellas.