Tren de carga descarrila detrás del cementerio

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Tu capacidad de resolución hará que tus superiores hablen bien de ti, pero también que tus compañeros te envidien. Ten cuidado. Sorprende a tu pareja con toda tu experiencia en el arte de amar. Propuestas audaces surgirán de común acuerdo. Siempre has encontrado una solución a tus problemas. Tranquilo, esta vez también la hallarás, por más que cueste.Sugerencia: Es posible que no sepas lo que quieres, pero por lo menos sabes lo que no quieres. Es mejor que vayas aclarando tu panorama.