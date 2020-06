Inicia construcción del Centro de Interpretación

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

No contarás con la energía que es característica en ti durante la jornada de hoy. Se complicará mantener tu ritmo acostumbrado. No permitas que un entorno hostil socave la confianza que tu pareja tiene en ti. Demuéstrale que no tiene nada de que dudar. Deberás tomar una actitud más activa a la hora de reclamar por el pago de tus servicios profesionales. No lo dudes más.Sugerencia: No te permitas dejar continuamente la concreción de ciertas metas personales, solo por no ser compatibles con las personales.