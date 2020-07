Trámites y consultas IFE en casa de las Culturas

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Serás fuente de confort y ayuda a tus seres queridos durante la jornada de hoy. Procura dar lo mejor de ti para hacerlo. No le des lugar a inseguridades en la pareja. Asegúrate de desmitificar todo tipo de miedos en el momento que surjan. Que la paranoia no se convierta en tu estándar de vida. Deberás aprender a jugar en equipo para triunfar laboralmente.Sugerencia: No esperes perfección en aquella persona que eliges para compartir tu vida, es tan humana como tu. Valora las pequeñeces que la hacen única.