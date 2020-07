IPS: Informa documentación a presentar por los jubilados

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Te verás forzado a cambiar tus concepciones sobre ciertos aspectos de tu vida. Esto provocará replanteos profundos en ella. No prometas amor eterno cuando no estas dispuesto a otorgarlo. Se cuidadoso con los sentimientos de los que te rodean. No dejes que las tensiones que te generan las presiones en el trabajo afecten tu humor fuera del ámbito laboral.Sugerencia: No podrás satisfacer las necesidades de todos los que te rodean todo el tiempo. Aprende a no dejarte a ti mismo para el ultimo lugar.