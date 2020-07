Escuela Especial N°25 celebra 32° años de vida

La Escuela Especial Nº 25 "Santa Rita de Cassia", de nuestra ciudad, celebra el 32° Aniversario de su puesta en funcionamiento, actualmente a cargo de su Directora Prof. Silvana Navarro, por razones de público conocimiento no se lleva a cabo acto alguno. No obstante hacemos llegar nuestros saludos a los alumnos, docentes, ex docentes y padres que conforman su Comunidad Educativa.