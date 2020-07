Muchos no se acostumbran a los contenedores al tirar la basura

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Tus continuas demostraciones de inmadurez terminarán por arruinar tu actual relación de pareja. Malas noticias a nivel laboral. Deberás dejar de lado tu inmadurez si pretendes conquistar al amor de tu vida. No desperdicies tu tiempo o podrías arrepentirte. No especules con el curso de los acontecimientos. Espera lo mejor, pero siempre estate listo para lo peor.Sugerencia: El egoísmo es compañero inseparable de la miseria y la soledad. Procura no darle cabida en tu vida o te esperarán interminables momentos de tristeza.