Cochería Acuña: Informa fallecimiento de Obdulio Padoan

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Hoy tu cuerpo dará claras señales de agotamiento y cansancio extremo. Organiza tus actividades y delega responsabilidades. No hallarás en tu pareja la entrega que necesitas para llevar la relación adelante. Háblalo con ella y busca una solución. No cedas ante la tentación que se presentará en la jornada de hoy de invertir tu capital en un negocio nuevo. Cuidado.Sugerencia: Ten en mente que ciertas oportunidades en la vida se dan una sola vez, y es imperativo que no las dejes pasar, pues no se darán nuevamente.