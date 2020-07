Nueva crecida del Río Uruguay

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Las ideas del corazón ocuparán por completo tu mente en la jornada, no dejando espacio para nada más en ella. Un amor que creías olvidado resurgirá de entre las cenizas. Avanza con cautela y evalúa si será positivo reanudar la relación. Aprovecha la jornada para realizar algún juego de azar. La fortuna estará de tu lado a lo largo del día. No la dejes pasar.Sugerencia: No puedes lamentar aquellos errores de tu pasado de por vida. Aprende a disfrutar de cada instante de ella, pues el tiempo que tenemos es limitado.