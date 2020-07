Cochería Acuña: Informa fallecimiento de Carmen B. Irala

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Tu conciencia te hará rever ciertas actitudes que has tenido con amigos cercanos recientemente. No intentes silenciarla. Mañana complicada para el amor. Evita las disputas y verás que por la noche todo irá tomando un cause más tranquilo. No postergues tus actividades de la jornada por que te podría traer inconvenientes. Mantén tu trabajo al día.Sugerencia: Asegúrate de mantener las enseñanzas que las desgracias pasadas han dejado en ti, contigo a todo momento. No tropieces dos veces con la misma piedra.