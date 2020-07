Promoción Día del Amigo de Arandú Libros

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Cada cosa en su lugar y a su tiempo. No trates de quemar etapas en la vida o eventualmente las volverás a vivir. Fantasmas de amores pasados rondan tu pareja. No temas dialogarlo con ella para borrarlos de tu vida definitivamente. Recientes experiencias lograrán hacerte entender lo equivocado que estabas. Utilizabas para no cometer los mismos errores.Sugerencia: Los limites de cada uno son casi completamente una condición mental. Es nuestra psique la que nos condiciona a llegar solo hasta un punto.