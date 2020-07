Trail Run La Cruz, realiza Feijoada solidaria

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Jornada de lucidez mental excepcional, asimismo te será difícil concentrarte en tu trabajo debido a distracciones sentimentales. Utiliza las experiencias que has obtenido en relaciones previas para mejorar la convivencia con tu pareja actual. Evalúa cuidadosamente a tus rivales a nivel empresarial. No cometas el error de subestimarlos o confiarte prematuramente.Sugerencia: No todas las soluciones a los problemas que funcionaron anteriormente lo harán ahora. Siempre piensa detenidamente antes de actuar.