Anuncian pago del Plus 1 y 2 unificados

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

No dejes que tus propios fantasmas te consuman por completo. Intenta ser más positivo al esperar el desenlace de eventos. No te quedes en casa. Disfruta del fin de semana al máximo junto a tu pareja. Aprovecha el momento para reencontrarte con ella. La mejor manera en la que lograrás solucionar ciertas tensiones en el trabajo es enfrentándolas directamente.Sugerencia: No hay rasgo físico que determine la grandeza de una persona, es imperativo aprender a trascender las apariencias y ver el interior.