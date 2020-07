Prefectura Naval abre inscripción

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

La vida te pondrá en situaciones idénticas a las ya vividas antes. Procura no tropezar nuevamente con la misma piedra. No pierdas vista de las fechas importantes para la pareja. Esto es un indicativo de que no te has dejado llevar por la rutina. Fracasos recientes han disminuido dramáticamente la confianza en tus habilidades. Date otra oportunidad.Sugerencia: Evita caer en tu tendencia de acaparar todo trabajo que este a tu alrededor. Aprovecha este fin de semana para descansar completamente.