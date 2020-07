Puente A° Cañada Colorada, cortado por crecida del río

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tomate un momento para reflexionar sobre ciertas cuestiones importantes para ti. Esto te abrirá los ojos a la hora de decidir. No permitas que los sentimientos del momento nublen tu visión a futuro en la pareja. Procura meditar antes de decidir. No permitas que el caos que se desatará en tu ambiente laboral afecte tu concentración o rendimiento. Abstráete completamente.Sugerencia: No permitas que la duda te invada luego de haber tomado una determinación sobre el destino de una relación que sabes no es para ti.