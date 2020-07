Caso positivo de Coronavirus en Alvear y vuelve a Fase 3

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Demostrarás tu capacidad de liderazgo y las personas que no tenían fe en ti se sorprenderán. Todos querrán estar de tu lado. Aléjate de las relaciones en las que te sientes limitado. Si no puedes mostrar tus verdaderos sentimientos, no te involucres. Planifica con cuidado la mejor manera de hacer que tus emprendimientos prosperen. Paso a paso, las ganancias irán llegando.Sugerencia: Te preocupa la imagen que te devuelve el espejo pero no haces nada por cambiarla, comienza por comer sano y hacer actividad física.