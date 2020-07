Int. Calomarde reunió al Comité de Emergencias

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Procura no dar paso a la frustración por el curso de los eventos del día de hoy. Toma tus obligaciones con amor y no mires atrás. No dejes de lado los juegos de seducción en la pareja, aunque ya lleves mucho tiempo en ella. Esto reavivará la pasión. Estarás a un paso de poder cumplir con tus planes de avanzar en tus puestos laborales. Da ese ultimo esfuerzo.Sugerencia: Todo inicio de año presenta un momento oportuno para realizar todo tipo de chequeos y estudios de salud para asegurarte de que todo esta en orden.