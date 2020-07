Alvear vuelve a Fase 1

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Hay una persona cercana a ti que no es completamente honesta respecto a sus intenciones contigo. Mucha precaución. No puedes permanecer pasivo esperando que tu pareja decida terminar una relación que sabes no tiene futuro. Toma las riendas. Fecha importante a nivel profesional para ti. Contarás con muy buenas expectativas para la jornada de hoy.Sugerencia: Son muy pocas las soluciones que tiene una pareja en la que la confianza se ha corroído. Una vez pasado ese umbral es difícil volver atrás.